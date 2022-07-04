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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708967/رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-يهنئ-شيخ-الأزهر-بعيد-الأضحى-المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمقر المشيخة، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتهنئة فضيلته بعيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج

وأعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

من جانبه، عبر فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء.

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

كان قد استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السبت، بمقر المشيخة، الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، على رأس وفد رفيع المستوى؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وتمنى الوفد، أن تُعاد هذه المناسبات على مصرنا بالخير المحبة، مؤكِّدين تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والدور الذي يقوم به لنشر المحبَّة والسلام وتعزيز قيم الأخوة في مصر والعالم.

من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة الأب الربان فيلبس عيسى والوفد المرافق له للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات في المناسبات الدينيَّة المختلفة بين المصريين جميعًا يعزِّز روح الإخاء والمحبة فيما بينهم.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل السبت، بمقر المشيخة، القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفدًا رفيع المستوى، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين دوام السلام والصحة والمحبَّة، مؤكِّدين اعتزازهم بالعلاقات المتميزة التي تجمع الكنائس المصريَّة والأزهر الشريف.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بلقاء وفد الكنيسة الإنجيلية بقيادة الدكتور القس أندريه، مشيرًا إلى أن مثل تلك اللقاءات تُسهمُ في تعزيز روح الإخاء والمحبَّة بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والحب والسلام.

وأكَّد شيخ الأزهر أن الأزهر حريص على تحقيق المواطنة الحقيقيَّة بين جميع أطياف الشعب المصري؛ تطبيقًا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهو الهدف الذي من أجله أُنشِئَ "بيت العائلة المصرية"؛ ليكون الأداة التي تسهم في تعزيز روح الإخاء والمحبة على الأرض، مضيفًا أن "بيت العائلة المصرية" يوفِّر الفرصة للمصريين للاتحاد في مواجهة الهجمات الغربية الحثيثة التي تسعى لفرض الكثير السلوكيات المرفوضة في مجتمعاتنا كالشذوذ الجنسي.

من جهته، أكَّد رئيس الطائفة الإنجيلية تضامن الكنيسة الإنجيلية مع الأزهر الشريف في رفض المحاولات الغربيَّة لفرض تلك الأخلاقيات والسلوكيَّات الشاذة والمرفوضة، التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمعات الشرقية، معربًا عن تقديره للتأثير العالمي الكبير لفضيلة الإمام الأكبر والدور الذي يقوم به لنشر قيم السلام والحوار والإخاء في مصر والعالم.

حضر اللقاء الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.