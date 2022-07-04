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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708965/رئيس-مجلس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-الأضحى-المبارك

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأضاف رئيس الشيوخ فى برقية التهنئة، “بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن اعضاء مجلس الشيوخ يطيب لي ان أبعث لفخامتكم أسمي آيات التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي ستظل دوما رمزاً للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل مستلهمين منها عظيم المعاني من الوحدة والمحبة والعطاء والسلام ونبذ اسباب الفرقة والشقاق”.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،“ تأتي دوما متدثرة بشعائر الحج ذلك اللقاء الذي يجمع وفود المولى عز وجل الذين لبوا نداءه رجاء الغفران ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ بيته الحرام في عنايته ورعايته”.

وأختتم رئيس الشيوخ برقية التهنئة، قائلا:” وفي هذا المقام فخامة الرئيس ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والعافية ودوام العطاء والتوفيق والسداد في كل ما تصبوا إليه من تقدم وازدهار لوطننا الغالي وأن يعيدها على شعبنا الأبي بكل الخير واليمن والبركات”.