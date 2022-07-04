انت الان تتابع تفاصيل خبر موسيماني: الأهلي الأن لديه مدرب أوروبي متمرس على الجميع أن يدعمه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708963/موسيماني-الأهلي-الأن-لديه-مدرب-أوروبي-متمرس-على-الجميع-أن-يدعمه

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي على رده أحد المشجعين للقلعة الحمراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن رحيله عن البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وطالب بدعم المدرب الجديد، ريكاردو سواريش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحد المشجعين :" أسف موسيماني علي الأنتقادات التي كنت تتعرض لها في بعض الأحيان على طريقة لعبك، لكنك كنت تخفي عيوب الفريق بطريقة ممتازة".

فيما أجاب موسيماني قائلاً:"أخي أرجوك لا تندم على أي شيء، رحيلي عن الأهلي جاء بناءً على رغبتي لم يقود أحد بطردني النادي أو دفعني للرحيل".

وتابع:"بيتسو موسيماني:"الأهلي الأن لديه مدرب أوروبي متمرس، على الجميع أن يدعمه، وأنا أؤمن بأنه سيحقق نجاحًا مع الفريق في الفترة المقبلة".

نتيجة مباراة الأهلي وبتروجيت

حقق النادي الأهلي ، الصعود إلى نهائي كأس مصر ، بعد فوزه على فريق بتروجت في نصف نهائي البطولة بنتجية 0-2 ، في المباراة التي انتهت من لحظات، وأقيمت على استاد القاهرة.

فيما أحرز مجدي قفشة الهدف الأول في مرمى بتروجت، في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، بعد تسديدة صاروخية سكنت على يسار أبو النجا حارس الفريق البترولي.

وعزز محمد المنعم تقدم النادي الأهلي في مرمى بتروجت، في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، حولها مدافع الأهلي في شبك بتروجت.

وكان قد نجح النادي الأهلي في الصعود لدور نصف نهائي كأس مصر 2021، بعد فوز مثير على فريق بيراميدز بنتيجة 1-2، أحرر الأهداف طاهر محمد طاهر وحسام حسن للأهلي، ورمضان صبحي لبيراميدز من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.