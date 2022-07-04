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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708961/بالأسماء-ننشر-أعضاء-المكتب-الفني-لهيئة-قضايا-الدولة

الأمين العام

وكان قد أصدر رئيس الهيئة قرارا أول أمس بندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني نائب رئيس الهيئة أمينًا عاما للهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

هتك عرض طبيبة وصيدلانية في القليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى، مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة التحرش وهتك عرض طبيبة وصيدلانية اثناء سيرهما فى الشارع بمدينة بنها دائرة قسم ثانى .

ترجع أوراق القضية عندما تلقى مأمور قسم ثانى بنها بلاغا من " طبيبة وصيدلانية " بقيام مدرس بالتحرش بهما وهتك عرض أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين زملاءه فى أحد الشوارع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية .

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير " الطبيبة والصيدلانية " فى أحد الشوارع عقب شرائهما كوبين نسكافية وسارتا فى الشارع فجاء من ورائهما المتهم " مدرس " وبصحبته اثنين آخرين ، وقام الأول بالتلفظ بكلام خارج عليهما ، وقال للمجنى عليها الأولى كلام يخدش الحياء وفجأة قام بإمساكها من منطقة حساسة فى جسدها ، فصرخت وقامت بسكب كوب النسكافية فى وجهه فأسرع هاربا عقب قيام المارة فى الشارع بمحاولة الإمساك به .

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص كاميرات المراقبة فى المحلات بالمنطقة التى شهدت الواقعة ، وتبين من خلال الكاميرات أن المتهم وزميليه كانوا يسيرون خلف المجنى عليهما وقام المتهم بإمساك إحداهما من منطقة حساسة من جسدها ، وبسؤال زميليه أيدا ما جاء فى أقوال المجنى عليهما وألقى القبض على المتهم وتم عرضه على جهات التحقيق فأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق .

إحباط ترويج سجائر مهربة جمركياً

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبحوزته 1040 علبة سجائر مختلفة الماركات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية و الغش التجارى .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.