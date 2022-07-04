انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس اقتصادية النواب: العالم يمر بظروف استثنائية قد تكون أسوأ بكثير من التي كانت موجودة في 2020 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708960/رئيس-اقتصادية-النواب-العالم-يمر-بظروف-استثنائية-قد-تكون-أسوأ-بكثير-من-التي-كانت-موجودة-في-2020

قدم النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الشكر للحكومة ولجنة الخطة والمواتزنة والنائبة هالة أبو السعد، بشأن التقرير الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

دوت الخليج وأضاف سمير: خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برؤساء اللجان النوعية بالمجلس، أكد وزير المالية أنه تقرر وجود مشروع قانون للتجاوز عن التأخيرات أسوة بما حدث في 2020 مع ظهور كورونا. التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية جاء ذلك في كلمه له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: العالم والاقتصاد العالمي يمر بظروف استثنائية قد تكون أسوأ بكثر من تلك التي كانت موجودة في 2020 ، ومع ذلك الحكومة مشكورة تقدمت بمشروع القانون ولكن بتشدد أكثر وفمن المفترض أن الاقتصاد يئن ونحن مع الخزانة العامة للدولة ونعلم أهميتها ومواردها ونعرف أهميتها بالنسبة للاقتصاد والمواطن، لكن وفي نفس القانون لم يأت بذكر من قريب أو من بعيد أنه أحيل للنيابة أو وجوده في المحكمة، متسائلا فكيف يكون التصالح ؟

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اقتصادية النواب: العالم يمر بظروف استثنائية قد تكون أسوأ بكثير من التي كانت موجودة في 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.