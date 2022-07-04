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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708958/بسنت-حميدة-متفاجئة-من-الاستقبال-والجمهور-الجزائري-حسسني-إني-في-مصر

أعربت البطلة المصرية بسنت حميدة، والمتوجة بذهبيتي في دورة ألعاب البحر المتوسط، عن مدى سعادتها بالإنجاز التي حققته في تلك الدورة، مشيرة إلى أنها فُوجئت بالاستقبال الذي انتظرها فور وصولها مطار القاهرة.

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وقال بسنت، في تصريحات تليفزيونية لها عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “ متفاجئة جداً من الاستقبال، وسعيدة طبعاً باللي أنا شايفاه من العدم والتشجيع الكبير ليا”.

وأضافت: “ بشكر كل الجمهور وخصوصاً جمهور الشعب الجزائري اللي حسسني إني موجودة في مصر، وكانوا بيشجعوني بكل حب ومن قلبهم، وكنت مبسوطة إني قدرت أرفع علم مصر والوطن العربي كله”.

وأضافت: “ اتخضيت لما شوفت الرقم اللي أنا سجلته، لأن ده رقم قياسي في دورة ألعاب البحر المتوسط منذ إقامتها للمرة الأولى،فالرقم القياسي كان 22.6، أنا قدرت أوصله لـ 22.4، فسعيدة باللي حققته، وإني تركت بصمة وبإسمي واسم مصر الموجود في سجلات اللعبة”.

وأتمت: “ كل شغلي ومجهودي الفترة الجاية هيكون تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وبشكر كل الناس اللي شجعتني لأن كل دعمهم ليا كان بيوصلي، وده كان حافز ليا في الدورة”.

وحققت بسنت حميدة، ميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد أن تمكنت من الفوز بسباق جري 100، و 200 متر خلال الدورة المقامة حالياً في مدينة وهران بالجزائر ومستمرة حتى يوم 5 يوليو الجاري.