انت الان تتابع تفاصيل خبر الهجرة تعلن عن 30 وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708957/الهجرة-تعلن-عن-30-وظيفة-شاغرة-تعرف-على-الشروط

وأكدت وزارة الهجرة، أن الوظائف الشاغرة تضمنت ( عدد 1 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 8 مديرين عموم، وعدد 21 مديرين للإدارات الفرعية).

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وأوضحت وزارة الهجرة، أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من 3 يوليو 2022 وحتى 11 أغسطس 2022، والتقديم يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا في مقر الوزارة الكائن في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين محافظة الجيزة، الدور العاشر، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لاستلام ومراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالسادة المتقدمين.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الوظائف هي كالتالي: رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم - مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية - مدير عام الإدارة العامة لدعم ورعاية المصريين بالخارج - مدير عام الإدارة العامة للتواصل والمشاركة التنموية للمصريين بالخارج - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية - مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية - مدير إدارة المكتب الإعلامي - مدير إدارة التخطيط الاستيراتيجي والسياسات - مدير إدارة المتابعة والتقييم - مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر - مدير إدارة تنظيم الهجرة الأمنة - مدير إدارة التوعية والتأهيل وإعادة الدمج - مدير إدارة الرصد والتحليل - مدير إدارة التوعية والتدريب - مدير إدارة خدمات المصريين بالخارج - مدير إدارة خدمات أسر المصريين بالخارج - مدير إدارة التواصل بالجاليات المصرية بالخارج - مدير إدارة المشاركة التنموية للمصريين بالخارج - مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات - مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني - مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني - مدير إدارة الشئون المالية - مدير إدارة الشئون الإدارية - مدير إدارة التطوير المؤسسي - مدير إدارة "إدارة وتنمية المواهب" - مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا - مدير إدارة عمليات الموارد البشرية - مدير إدارة السكرتارية التنفيذية.

تفاصيل وظائف وزارة الهجرة

وأكدت وزارة الهجرة، إنه سيتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بشروط الالتحاق بهذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==