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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708956/النائب-أيمن-محسب--72-مليار-جنيه-متاخرات-ضريبيه-ودعم-الاستثمار-يكون-بالحوافز-والضمانات

اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ان الاستثمار يدور بين فلكين الحوافز و الضمانات وهذه هي الطريق الوحيد لدعم الاستثمار .

النائب أيمن محسب : 72 مليار جنيه متاخرات ضريبيه ودعم الاستثمار يكون بالحوافز والضمانات

دوت الخليج

واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية. ، بان الموازنه العامه الاخيره شهدت ، اجمالي 72 مليار متاخرات ضريبيه مقابلها مصر بتصرف تكلفة الاقتراض بتساوي اكبر من بكثير من عوائد الاستثمار .

وتابع محسب بان دفع الاقتصاد يكون باليات جديده خاصة ان المغالاه الشديده هي ارقام مبالغ فيها كعقوبه ضريبيه وبكده هنزود هذا التعثر .

وشدد محسب علي اهميه اقرار اليات جديده تخفف هذا التعثر .