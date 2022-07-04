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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708953/إلهام-شاهين-عن-الإخوان-كان-عندي-عداوات-شديدة-معاهم-ورئيسهم-حاول-كتير-يقابلني

تحدثت النجمة المصرية إلهام شاهين عن يومي 30 يونيو و 3 يوليو وحكم الإخوان، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج «مساء dmc».

دوت الخليج يرصد ذكريات إلهام شاهين مع جماعة الإخوان قالت إلهام شاهين: "مش عارفة لو اليومين دول محصلوش، ونجحنا النجاح الكبير اللي هز العالم ولفت أنظار الدنيا لمصر، كان ممكن يحصل لي إيه". وتابعت: "كان عندي عداوات شديدة مع الإخوان ورئيسهم، وحاول كتير يطلبني أروح أقابله عشان يفهم سبب الخلاف، فأقول لهم أنا مش معترفة بيه كرئيس، ورفعت قضايا عليهم وسجنت لهم واحد كان بيدعي إنه شيخ ودكتور في الأزهر، وقفلت لهم قناة بحكم محكمة لأول مرة". وأضافت :"كان يوم النجاة بالنسبالي، وأنا أول واحدة نزلت الشارع الصبح، وأخذت صديقاتي يسرا وليلى علوي وهالة سرحان من بيوتهم، وطلعنا على وزارة الثقافة مع الزملاء الفنانين والمثقفين، ويوم 3 يوليو حضرت أكبر احتفال". تكريم إلهام شاهين اختتم المهرجان الدولي للفيلم بفاس فعاليات دورته الثانية بتكريم النجمة المصرية إلهام شاهين، كما حصل الفنان الكبير أحمد بدير على شهادة تقدير في التمثيل عن مشاركته في فيلم "موعد العمر". يذكر أن المهرجان تكونت لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير فيه من: السيناريست سيد فؤاد "رئيسًا" وعضوية كل من: الباحثة المغربية إلهام اسلامتي، والبرتغالية سنية فييرا والبولونية أكاطا لكزاج والكاتب والناقد الأردني خميس مجدلاوي. ويتنافس في تلك المسابقة عشرون فيلما قصيرا على جوائز المهرجان، وهى جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة التمثيل (ذكور وإناث). كما سيتم تنظيم ندوة فكرية دولية حول صورة فاس فى السينما إلى جانب ماستر كلاس مع نقاد ومخرجين سينمائيين، كما سيتخلل المهرجان ورشتان يقدمهما الممثلتان مجيدة بنكيران وفاطمة بوجو. استنكرت الفنانة إلهام شاهين، حالة الهجوم عليها بين الحين والآخر، خلال مواقف لها، ومنها تكريم جامعة لها. وقالت إلهام شاهين، إنها خلال زيارتها لمدينة طشقند، لتكريمها هناك، وجدت أنهم يخبرونها بأن رئيس الدولة أقام لها حفل عشاء، وعلقت: «رئيس دولة أقام حفل عشاء على شرفي، ومستكترين عليا تكريم من الجامعة».

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