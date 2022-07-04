محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً بمديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /708952/محافظ-الدقهلية-يعقد-اجتماعا-بمديري-إدارات-الديوان-العام-لمتابعة-سير-العمل

‎أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على أننا نعمل جميعاً من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات المختلفة الصحية والتعليمية والتموين والطب البيطري وتقنين املاك الدولة والتصالح على المخالفات وغيرها من القطاعات.

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وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الإثنين بمديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز في الملفات المختلفة والمعوقات التي تواجه العمل لمناقشتها ووضع حلول فورية لها. ‎

وضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال

‎ووجه مختار بالعمل بروح الفريق الواحد والبعد عن التفكير النمطي ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء الأعمال في أقل وقت وبأقل جهد وعرض أي معوقات تواجه العمل في وقتها لحلها.

‎وشدد المحافظ، على تنظيم العمل وتقسيم الوقت ووضع خطة لإنهاء كافة الموضوعات طبقاً لأهميتها وتحديد الموضوعات المهمة طبقاً لاحتياجات المواطنين.

‎وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات، في مجال المخلفات الصلبه، وتم مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية لنقل المقالب وتطوير مصانع تدوير القمامة، وفي مجال شكاوي المواطنين تم مناقشة إجمالي عدد الشكاوي ونسب الرد عليها، وفي مجال تطوير المناطق العشوائية تم مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في المناطق الجاري تطويرها بمركز بلقاس والسنبلاوين ومشروع تطوير عواصم المحافظات بشارع الجلاء بنطاق حي غرب ومشروع شارع الجيش بجوار السجن بنطاق حي شرق.

تقنين أملاك الدولة

كما تم مناقشة مجال المتغيرات المكانية نسب الحصر وما تم معاينته ، وفي مجال تقنين املاك الدولة تم مناقشة عدد العقود المتبقية التي لما تسجل علي المنظومة والمعوقات التي تواجهها ، وفي مجال متابعة المشروعات تم مناقشة الموقف التنفيذي المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة من رصف وصرف صحي وإسكان وغيرها، وتم مناقشة سير العمل في إدارات الشئون القانونية والاتصال السياسي والشئون الهندسية والتفتيش والمتابعة.

‎ووجه المحافظ، لمدير إدارة المركبات والصيانة برفع كفاءة وصيانة كافة المعدات والمركبات بالحملات الميكانية بمختلف المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية ، ووضع خطة عمل لتشغيل المكنسيات لكنس الأتربة بالشوارع.