نصائح الزراعة لشراء لحوم «مضمونة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أصدرت وزارة الزراعة العديد من النصائح لشراء اللحوم السليمة والمضمونة، وهذا ما يوضحه الإنفوجراف التالى:

ومن أبرز نصائح وزارة الزراعة عند شراء اللحوم تقطيع اللحم حسب الاحتياج من محيط العضل والعظام وأن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن.

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