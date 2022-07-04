سفير مصر بجوبا يبحث مع وزير الاستثمار الجنوب سودانى تعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير معتز عبد القادر، عمق ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية وأواصر الأخوة بين شعبى البلدين، وتوجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة مساندة جمهورية جنوب السودان الشقيقة فى كافة المجالات، وفى مقدمتها قطاع الاستثمار باعتبارها دولة لديها الكثير من الإمكانيات التى يمكن أن تساهم فى تحقيق تطلعات الشعب الجنوب سودانى فى الرفاهية والازدهار.

ولفت إلى على تطلع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للاستثمار فى دولة جنوب السودان فى مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير الخدمات الاجتماعية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، مشيرًا إلى التأثير الإيجابى المتوقع لتدشين فرع البنك الأهلى جوبا على قدرة جنوب السودان على جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثانية من معرض المنتجات المصرية، مؤكدًا على تطلع الجانب المصرى إلى أن ينتج عن هذا المعرض عقد اتفاقات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الشركات فى جنوب السودان مع نظرائهم المصريين، حيث أكد الوزير الجنوب سودانى على اتفاقه التام مع ما عرضه السفير المصرى فى هذا الشأن.

وشدد الوزير الجنوب سودانى "ديو ماتوك" على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالى التجارة والاستثمار، علاوة على الكثير من المجالات، ومن بينها المنح الدراسية التى تقدمها مصر للجنوبيين منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضى ووجود العديد من المسئولين الجنوبيين خريجى الجامعات المصرية، وكذا الدعم السياسى والمساعدات الإنسانية التى تقدمها مصر لجنوب السودان، مؤكدًا فى الوقت نفسه على ترحيب بلاده بالمستثمرين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لهم لتدشين مشروعاتهم فى جنوب السودان بما يحقق مصلحة البلدين.