ننشر أماكن المقرات النموذجية الجديدة للأحوال المدنية بأماكن التسوق

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، تم افتتاح المقرات على النحو التالى: محافظة القاهرة المركز النموذجى للقيد العائلى الفورى؛ لتقديم خدمات القيد العائلى بصورة متكاملة بمقر ديوان القطاع بالعباسية. المركز النموذجى لمواليد الخارج بأبراج منطقة العباسية. المركز النموذجى بمحطة مصر بمنطقة رمسيس. المركز النموذجى بمجمع مدينتى السكنى بمنطقة الكرفت زون التجارية. المركز النموذجى بكمبوند بروج السكنى بطريق الإسماعيلية الصحراوى. محافظة الجيزة المركز النموذجى بمجمع سوديك بمنطقة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد. المركز النموذجى بمول أكتوبر فيستيفال بمدينة 6 أكتوبر. المركز النموذجى بمول هابى دولفين بمدينة 6 أكتوبر. محافظة القليوبية المركز النموذجى بمول العبور التجارى بمدينة العبور. المركز النموذجى بمول العابد بطريق مصر الإسكندرية الزراعى. محافظة المنوفية المركز النموذجى بمول سفن ستارز التجارى بمدينة السادات. محافظة الإسكندرية المركز النموذجى بمول جرين بلازا بمنطقة سموحة. محافظة البحر الأحمر المركز النموذجى بمول سينزو التجارى بمدينة الغردقة. محافظة المنيا المركز النموذجى بمول الندى التجارى بمدينة المنيا الجديدة. كما قام القطاع بإضافة وتفعيل (4) لغات أجنبية إضافية بمراكز القطاع للترجمة الفورية لتصل إلى عدد (21) لغة أجنبية. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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