انت الان تتابع خبر موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالمدارس .. اعرف نتيجتك بجميع التخصصات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالمدارس، والتي تكون لجميع التخصصات زراعي أو صناعي أو فندقي أو تجاري بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

حيث إن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالمدارس، سيكون اليوم الإثنين 4 يوليو، بعد اعتمدها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني أمس وتم طرحها على موقع بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالمدارس:

وكشف المصدر انه سيتم تسليم نتيجة الدبلومات الفنية، الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، صباح اليوم لمندوبي المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث يتم إرسالها إلى الإدارات التعليمية لإعلانها لجميع الطلاب.

كما يمكن لطلاب الدبلومات الفنية، نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات، الاستعلام عن النتيجة، عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــــــــا بالاسم ورقم الجلوس.