انت الان تتابع خبر طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022 .. اعرف الفئات المعفاة “انت منهم ولا لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الساعات الماضية، على محرك البحث جوجل، عن طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022، وأيضا الفئات المعفاة من دفع المصروفات، وهو ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن طريقة دفع المصروفات للعام الدراسي المقبل 2022-2023، والتي تكون لجميع المراحل التعليمية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال بيان رسمي.

حيث يتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، بالرقم القومي للطالب الموجود بشهادة الميلاد، ويرفق إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

الفئات المعفاة من سداد المصروفات: