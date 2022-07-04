انت الان تتابع خبر تحذير هام للمواطنين .. عقوبة ذبح الأضاحي بالشوارع بهذا المبلغ “خلي بالكم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت محافظة القاهرة من خلال بيان رسمي، تحذير هام للمواطنين، بشأن عقوبة ذبح الأضاحي بالشوارع، وشددت على كافة الأحياء بضرورة عدم السماح بالذبح خارج المجازر، ويكون ذلك في إطار الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وأيضا التأكد من سلامة اللحوم.

عقوبة ذبح الأضاحي بالشوارع:

حيث يعتبر ذبح الأضاحي بالشوارع أو أمام المنزل لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتصل عقوبة ذلك إلى قيمة 10000 جنيه بناء على حجم المخالفة، وأوضحت المحافظة انه تم تخصيص القاهرة 6 مجازر حكومية لفتحها أمام المواطنين، من أجل ذبح الأضاحي.

وتكون تلك المجازر كل من المجزر الآلي ومجزر جيركو والسلام والممتاز وطره وحلوان، وسيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، تزامنا مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ يوم السبت الموافق 9 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الحالي.