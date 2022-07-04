انت الان تتابع خبر توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية .. هام لكل طلاب الثانوية العامة 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية، والخاصة بطلاب الثانوية العامة، وبالأخص إن المادة سيعقد اختبارها يوم الخميس المقبل الموافق 7 يوليو 2022.

توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة:

درجات النهاية الكبرى 50 درجة.

درجات النهاية الصغرى 25 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة 40 سؤال.

درجات 30 سؤال، وتكون لكل سؤال درجة واحدة.

10 أسئلة ويكون لكل سؤال درجتين.

أما مدة الإجابة تكون 3 ساعات كاملة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بأن جميع امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، دون أي تدخلات للأيدي البشرية، وجاء ذلك بعد نجاح منظومة التصحيح الرقمية في امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وذلك من أجل تحقيق العدالة ما بين جميع الطلاب للشعبتين الأدبي والعلمي.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة هامة إلى جميع رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة، بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على مجلد المفاهيم، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان، وذلك من أجل استخدامه في السنوات المقبلة.