انت الان تتابع خبر “النواب”يزف بشرى سارة لـ ذوي الإعاقة: مشروعات صغيرة قريبًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك في جلسته البرلمانية اليوم، حيث طرح المجلس فكرة التعديل ووافق من حيث المبدأ على مجموع مواد المشروع، في بشرى سارة لذوي الإعاقة، وإقامة مشروعات صغيرة لهم في الأيام المقبلة.

مشروع للأشخاص من ذوي الإعاقة

حيث تقدم النائب أشرف رشاد وعدد من النواب يمثلون أكثر من عُشر أعضاء المجلس، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتضمن 6 مواد موضوعية بخلاف مادة النشر.

صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

– إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تيسير أمور الحياة على ذوي الإعاقة بقدر المستطاع.

– إقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، بهدف توفير مصادر دخل لهذه الفئة من المجتمع.

دور صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك انطلاقا من اهتمام المشرع المصري بهذه الفئة، لاسيما في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.