انت الان تتابع خبر ظواهر فلكية بأول أيام عيد الأضحى 2022 .. الحقيقة الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس معهد البحوث الفلكية، الدكتور جاد محمد القاضي، عن حقيقة وجود ظواهر فلكية بأول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر، الموافق يوم السبت المقبل 9 يوليو الحالي.

حقيقة وجود ظواهر فلكية بأول أيام عيد الأضحى 2022:

وقال الدكتور جاد محمد القاضي، يوم العيد وفقا للحسابات الفلكية لا توجد أي ظواهر ولكن يوم وقفة عرفات 8 يوليو الحالي ستكون هناك إحدى الظواهر الفلكية، والتي تتعلق بكويكب هيجيا، وسيبعد بمعدل 5.49 درجة جنوبا عن مركز القمر.

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكيةـ أما عن ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 10 يوليو 2022، سيبعد كويكب هيبي بمعدل 9.02 جنوبا، والتي تكون عن مركز كوكب الزهرة، حسب بيان المعهد منذ قليل للرد على الأخبار المتداولة.

وفي سياق أخر، فقد كشف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي، حقيقة إلغاء ساحات صلاة العيد تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2022.

وقال بأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، وانه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، بناء على الاخبار المتداولة خلال الساعات الماضية.