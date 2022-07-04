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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708951/وزير-الشباب-والرياضة-يكرم-بسنت-حميدة-بعد-ذهبيتي-ألعاب-البحر-المتوسط

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، البطلة بسنت حميدة، في مطار القاهرة فور وصولها، وذلك بعدما نجحت في التتويج بميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البخر المتوسط.

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وتمكنت بسنت، من حصد ميداليتين في سباق 100، و200 متر، خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط المقيمة في الوقت الحالي في مدينة وهران بالجزائر، ومستمرة حتى 5 من يوليو الجاري.

ووصلت البطلة المصرية، منذ قليل إلى مطار القاهرة، ووجدت في استقبالها أشرف صبحي، الذي حرص على التواجد وتكريمها نظراً لما حققته في البطولة.

وكانت قد أعربت بسنت حميدة، الفائزة بذهبية سباق 100 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط، عن سعادتها الكبيرة بالفوز بالميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليا، موضحة أن تلك ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في المسابقة، ولكن كانت شارك فيها من قبل عام 2018.

وأضافت "حميدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها شاركت في تلك البطولة منذ أربع سنوات ولكنها حققت المركز السادس، وكانت حزينة للغاية لأنها لم تحقق ميدالية فيها، وكانت تبكي، ووعدت نفسها بأن تحقق ميدالية في تلك الدورة في مرة أخرى ورفع اسم مصر عاليا، مشيرة إلى أن تلك الدورة لا تقل نهائيا عن الأولمبياد إلا أن الدورة لا تشارك فيها بعض الدول فقط.