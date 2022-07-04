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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708950/ناصر-هديه--الحوار-الوطني-ضرورة-استراتيجية-للوطن-وخطوة-للغد-برعاية-الرئيس

أعرب النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، عن سعادته بدعوة الرئيس السيسي، قبل عدة أسابيع، لعقد الحوار الوطني بدون تمييز أواقصاء بين مختلف القوى الوطنية، قائلا إنها دعوة في التوقيت المناسب للوطن ومشاكله.

دوت الخليج

ناصر هديه: الحوار الوطني ضرورة استراتيجية للوطن وخطوة للغد برعاية الرئيس

ونوه ناصر هديه، في بيان له اليوم، بأن الحوار الوطني دعوة رئاسية لمستقبل أفضل والمشاركة في صنع الغد، كما أن اختيار المنسق العام ومجلس الأمناء من شخصيات سياسية لها ثقلها وحياديتها، يؤكد عزم الدولة المصرية على الاستفادة القصوى بمجريات ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهم ما يميز الحوار الوطني وفق ما اتضح خلال الفترة الأخيرة هو تشعب قضاياه ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وشبابية، مشددا على أن الوطن بحاجة للحوار وبحاجة لتضافر جهود كل أبنائه.

ورفض هدية، بعض الدعاوى المغرضة التي تقلل من جدية الحوار أو جداوه، قائلا إن هذه شائعات متكررة بالكذب والهدم والسخط وترويج الأكاذيب اعتدنا عليها طوال 9 سنوات ماضية، لكن الواقع يكذبها تمامًا.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي هو الخروج بتوصيات ستعرض على الرئاسة وتلقى القبول العام من الجميع، وتتوافق عليها كل القوى، مشددا على أن الحوار الوطني فرصة بلد كبير مثل مصر وخطوة لغد أفضل.