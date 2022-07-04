برشلونة يتعاقد مع فرانك كيسي لاعب ميلان.. رسمياً

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708949/برشلونة-يتعاقد-مع-فرانك-كيسي-لاعب-ميلان-رسميا

دوت الخليج

ورحب برشلونة، باللاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كاتباً: “قُضي الأمر.. مرحباً كيسي”.

وانتقل اللاعب الحاصل على بطولة الدوري الإيطالي مع فريقه ميلان الموسم الماضي، إلى صفوف البلوجرانا في صفقة انتقال حر، ليكون من أوائل الصفقات التي يعلن عنها فريق برشلونة تعاقده معها بشكل رسمي.

ولعب الإيفواري 5 مواسم بقميص النادي الإيطالي، بعد أن انتقل إليه من نادي أتالانتا في صيف عام 2017، وتمكن خلال الـ 5 مواسم من خوض 214مباراة في الكالتشيو، وتمكن من تسجيل 36 هدفا مع الروسونيري.

على الجانب الآخر، تسرب اليأس لإدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد عدم اتخاذ قرار واضح من قبل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية يونيو الجاري، ولم يعطي اللاعب موافقته أو رفضه في أمر تجديده لنادي برشلونة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على ، أن إدارة النادي الكتالوني قررت إغلاق ملف التفاوض مع ديمبلي، بسبب رفض الأخير إعطاء رأي بين وصريح سواء برغبته في استكمال مشواره مع النادي أو الرحيل عنه بعد نهاية تعاقده.

وفقد المدير الرياضي بالنادي ماتيو أليماني، الأمل في تجديد اللاعب لتعاقده مع النادي الإسباني، خاصة وأنه كان هناك تحرك من جانب إدارتي مانشستر يونايتد وكذلك باريس سان جيرمان، هذا بعيداً عن نادي تشيلسي والذي دخل في الصورة بشكال أقوى للتعاقد مع الدولي الفرنسي.

وهناك حالة من الانقسام تشوب إدارة نادي برشلونة، فهناك بعض الآراء ترى أن النادي لابد وأن يجدد تعاقده مع عثمان ديمبلي، ويقابل هذا الرأي رأي آخر، وهو أنه ليس من الضروري تجديد عقد ديمبلي، خاصة وأنه قد أخبر تشافي انه سيرحل عن الفريق بنسبة كبيرة خلال الميركلتو الصيفي الجاري.