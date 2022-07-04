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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708948/المشدد-7-سنوات-لـ-مدرس-تحرش-بطبيبة-وصيدلانية-بالشارع-في-القليوبية

ترجع أوراق القضية عندما تلقى مأمور قسم ثانى بنها بلاغا من " طبيبة وصيدلانية " بقيام مدرس بالتحرش بهما وهتك عرض أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين زملاءه فى أحد الشوارع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية .

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير " الطبيبة والصيدلانية " فى أحد الشوارع عقب شرائهما كوبين نسكافية وسارتا فى الشارع فجاء من ورائهما المتهم " مدرس " وبصحبته اثنين آخرين ، وقام الأول بالتلفظ بكلام خارج عليهما ، وقال للمجنى عليها الأولى كلام يخدش الحياء وفجأة قام بإمساكها من منطقة حساسة فى جسدها ، فصرخت وقامت بسكب كوب النسكافية فى وجهه فأسرع هاربا عقب قيام المارة فى الشارع بمحاولة الإمساك به .

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص كاميرات المراقبة فى المحلات بالمنطقة التى شهدت الواقعة ، وتبين من خلال الكاميرات أن المتهم وزميليه كانوا يسيرون خلف المجنى عليهما وقام المتهم بإمساك إحداهما من منطقة حساسة من جسدها ، وبسؤال زميليه أيدا ما جاء فى أقوال المجنى عليهما وألقى القبض على المتهم وتم عرضه على جهات التحقيق فأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق .

إحباط ترويج سجائر مهربة جمركياً

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبحوزته 1040 علبة سجائر مختلفة الماركات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية و الغش التجارى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

والد الإعلامية شيماء جمال

قال والد المذيعة شيماء جمال ضحية القتل على يد زوجها، أنه يطالب القضاء المصري بالحكم بالإعدام على المتهم، وأن نجلته ذهبت لربها، وأن من فعل ذلك بها سيتم العمل

وتابع والد المذيعة شيماء جمال، قائلا "بنتي كانت بتلعب كاراتيه، وكانت عارفة كويس فنون القتال وواخدة الحزام الأسود، وإنه لو كان هناك اثنين أو ثلاثة في مواجهتها كانت قضت عليهم جميعا

أداء صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية شيماء جمال بالسيدة نفيسة

أدى العشرات من المواطنين وأسرة الإعلامية شيماء جمال، صلاة الجنازة على جثمانها بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وذلك عقب صلاة الظهر.

استلام الجثمان

واستلمت أسرة الأعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها القاضي بأحد الهيئات القضائية، منذ أيام، جثمانها من مشرحة زينهم بعد تصريح النيابة العامة لهم باستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة، وتم نقل الجثمان مباشرة إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر مباشرة.

انهيار الأسرة

ودخل أعضاء أسرة الإعلامية شيماء جمال في حالة من الانهيار عقب تسلم الجثمان أمام المشرحة، وحملوا لها صور وبانرات تطالب بالقصاص من قاتلها.

والدة شيماء جمال

قالت والدة المذيعة "شيماء جمال" ضحية القتل على يد زوجها، "أثناء انهيارها أمام المشرحة لحظة انتظار جثمانها، إنه عند دخولها المشرحة أمس لاحظت أن جثمان بنتي وكأنها حست بدخولي عليها في المشرحة فارتجف جسدها" مضيفا ان اعين بنتي مفتوحة ففقدت الوعي في الحال .

تجديد حبس المتهم

من جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالاشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

مباشرة التحقيقات

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.

الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها

وخلال التحقيقات سلم المتهم الثانى فى الواقعة نفسه وكشف أن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها وأنه شاهد واقعة القتل، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة.