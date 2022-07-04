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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708947/البحوث-الإسلامية-ينظم-مسابقة-ثقافية-عن-الحج-والعمرة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، تنظيم مسابقة ثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1443هـ، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة .

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وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في بيان له، الاثنين، أن المسابقة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة الدينية، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة والاستغلال الخاطئ للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الفتاوى الخاطئة التي تصدر من غير المؤهلين، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحترم التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، ويدعم التعايش السلمي المشترك بين الشعوب، ويبرز سماحة وإنسانية الإسلام.

وتهدف المسابقة إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، حيث إن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل، حيث تلك المسابقات إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

وأتاح المجمع كتابي: (دليل الحج والعمرة، ودليل المضحي) لمن أراد أن يستفيد منهما في الحصول على معلومات تتعلق بالموضوع المسابقة، حيث تم نشرهما بصيغة (PDF) على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويشترط للمسابقة: ألا يقل سن المتسابق عن 12 عامًا، وأن يكون المتسابق مقيمًا على أرض مصر أيًّا كانت جنسيته، مع استيفاء البيانات المطلوبة على رابط المسابقة بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الإجابة عن كافة الأسئلة المطلوبة.

"البحوث الإسلامية" ينظم مسابقة ثقافية عن الحج والعمرة

و يُمنح الفائزون مكتبة قيمة من إصدارات الأزهر الشريف، وتوزع الجوائز على الـ50 فائزًا الأُوَل، ويمكن المشاركة في المسابقة من خلال الدخول على الرابط التالي