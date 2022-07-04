انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة أمنية رجب: اسكندرية بتاعتنا كلنا والمترو ينهى مشكلة التكدس..وسكة حديد أسوان \ السوادن لها بعد استراتيجي ممتاز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708946/النائبة-أمنية-رجب-اسكندرية-بتاعتنا-كلنا-والمترو-ينهى-مشكلة-التكدسوسكة-حديد-أسوان--السوادن-لها-بعد-استراتيجي-ممتاز

أشادت النائبة أمنية رجب، عضو مجلس النواب، بمنحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو، مضيفة " أن اسكندرية بتاعتنا كلنا مش بس الاسكندرانية لوحدهم"، إضافة إلى أن الاتفاقية تقضي على مشكلة التكدس التي تعاني منها المحافظة.

أمنية رجب: اسكندرية بتاعتنا كلنا والمترو ينهى مشكلة التكدس..وسكة حديد أسوان \ السوادن لها بعد استراتيجي ممتاز

دوت الخليج

جاء هذا خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲.

مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان

وخلال مناقشة الموافقة على اتفاق منحة بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، أكدت عضو مجلس النواب، أن السكة الحديد المزمع اقامتها من اسوان لوادي حلفا لها بعد استراتيجي هام ومممتاز بالنسبة لمصر، ومهم لاسلوب النقل والمواصلات بين البلدين ، إضافة إلى المردود التجاري بين الدولتين.

وتوجهت عضو مجلس النواب، بخالص الشكر للقيادة السياسية، والحكومة، على لنقلة النوعية التي شهدها قطاع النقل والمواصلات والذي قفز بمصر الي المرتبة الـ 28 عالميا والثانية افريقيا.

كما وجهت الشكر للنائب علاء عابد،رئيس لجنة النقل والمواصلات، على تقارير اللجنة بشأن الاتفاقيتين، خاصة وانهما منح.