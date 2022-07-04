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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708944/البرلمان-يقر-منحتي-مترو-الإسكندرية-والربط-السككي-بين-مصر-والسودان-و-نواب-تدعمان-السياحة-وربط-مصر-بإفريقيا-يوطد-العلاقات-باعتبارها-مفتاح-بوابة-الشرق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.

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كما وافق المجلس، أيضا على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

رشا أبو شقرة "نائبة التنسيقية": خط السكك الحديدية مع السودان تعزيز للعلاقات بين البلدين

وفي هذا الصدد، أعلنت الدكتورة رشا أبو شقرة، امين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

وقالت النائبة، أن الاتفاق يعزز من التنمية المستدامة بين البلدين، ويعكس حرص الدولة المصرية علي تدعيم العلاقات بين القاهرة والخرطوم بكل السبل.

وأكدت أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن أولى خطوات تعزيز الاتصال مع أفريقيا تبدأ من البنية التحتية وتمثل السودان حالة خاصة جداً بالنسبة لمصر لأنها تدخل فى أهم دوائر الاهتمام هى الدائرة العربية والافريقية .

وأضافت:" دائما نقول نحن شعب واحد يعيش فى بلدين تربطهم روابط تاريخية وثقافية عريق كما تمثل العمق الاستراتيجى وركيزة من ركائز الامن القومى لمصر، وتحرص مصر على توطيد العلاقات فى كافة المجالات الامنية والمائية والعلمية والبيئية ويعتبر خط السكك الحديدية مع السودان أحد الانجازات الهامة لتوطيد العلاقة بين البلدين وفتح آفاق جديد للتجارة والاستثمار مما سوف يجعله اكبر المشروعات الاستراتيجية بين البلدين حيث أنه يمكن الاستفادة من هذا الخط ومده مستقبلا ليربط بين كافه الاراضى السودانية لتعظيم الاستفادة القصوى داخل جمهورية السودان ".

واختتمت:" الإتفاقية تعزز التنمية المستدامة ويدعم اجندة ٢٠٦٣ ".

السودان تعد عمق استراتيجي لمصر

و قدم النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة النقل المواصلات برئاسة النائب علاء عابد وجميع أعضائها، على التقرير الخاص بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022، مؤكدا أن هذا المشروع في غاية الأهمية لأهالي الإسكندرية ويعد نقلة حضارية كبيرة.

وأضاف أبو هميلة: مشروع مهم للشروط البيئية حيث يساهم في خفض الانبعاثات البيئية من خلال التوسع نحو الطاقة النظيفة، لافتا أن المشكلة في أي مشروع تكون الصيانة إلا أن وزارة النقل تنتهج ملف الاهتمام بالصيانة في كافة المشروعات.

و بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، أفاد: أن السودان تعد عمق استراتيجي لمصر، متمنيا أن يتم تنفيذ خط سكة حديد بين مصر والسودان، لافتا أنمصر بدأت في تطوير الموانئ البرية مع السودان.

محمد عبدالعليم داود: أوافق على أى إتفاقية تحقق التعاون والترابط الإفريقى

و قال النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ,أن أى منح تؤدى إلى زيادة التعاون والترابط بين مصر والسودان أوافق علية.

واضاف"داود" فى كلمتة أمام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: لابد أن لاننسى مقولة الزعيم مصطفى النحاس "تقطع يدى ولاتفصل مصر عن السودان" . وأوضح "داود" أن لو كانت العلاقات جيدة ما استطاعت أثيوبيا أن تضع حجر فى سد النهضة بعد إنفصال السودان عن مصر وأيضا السودان عن جنوبها فالرؤية الإستراتيجية لمصر وللنحاس باشا فى عدم انفصال السودان عن مصر حقق الأمن القومى المصرى والامن المائى وسلامة مياه نهر النيل

سليمان وهدان :قطار الإسكندرية يدعم السياحة وربط مصر بإفريقيا يوطد العلاقات

وجة النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد , الشكر للجنة النقل والمواصلات ولوزير النقل ووزيرة التعاون ,على الجهد المبذول فى جلب المنح لتنفيذ المشروعات .

وأوضح "وهدان"أن أن المنحة تخدم منطقة شعبية وهى منطقة أبوقير وأن الأسكندرية مدينة ذات تاريخ وحضارة وسيحقق المترو أثر كبير فى دعم السياحة حيث أن الاسكندرية ايضا مدينة سياحية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن المنحة الثانية تحقق توطيد العلاقة بين مصر والسوادن من خلال انشضاء خط سكة حديد سيكون له دور كبير فى الوصول الى عمق السودان وفتح شريا جديد للحياة وعود إفريقيا الى حضن مصر.

وطالب "وهدان" بتطبيق الدراسات حتى يتحقق المشروع على ارض الواقع.

النائبة آيات الحداد: مشروع مترو الإسكندرية يمثل طفرة تنموية حقيقية في مجال النقل

و قالت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022،يمثل طفرة حقيقية يستشعر بها كافة المواطنين ليس مواطنين الإسكندرية لكن جميع المواطنين القادمين من المحافظات الأخرى، لافتة أن هذا المشروع يستوعب حوالي 61 ألف راكب يوميا.

وأضافت الحداد، مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير يخفف من الانبعاثات الكربونية ضارة باعتباره مشروع صديق للبيئة، معلنة موافقتها على الاتفاقية، متمية أن يتم تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.