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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708942/اكتشفه-يوسف-شاهين-وكان-حلمه-الغناء-أبرز-المعلومات-عن-هاني-سلامة-في-يوم-ميلاده

يحتفل اليوم النجم هاني سلامة بعيد ميلاده ال45، وهو يعتبر واحد من أهم نجوم جيله, لأنه بدأ مشواره الفني السينمائي مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين في فيلم "المصير" عام 1997, وبعدها انطلق انطلاقة قوية واستطاع أن يلفت انتباه صناع السينما، ويثبت موهبته المميزة أمامهم وأمام الجمهور, وحتى الآن يملك سلامة رصيد سينمائي حافل بالأعمال الفنية الناحجة, التي تركت بصمة دائمة في أذهان الجمهور, ولذلك يعرض دوت الخليج لكم أبرز المعلومات عن مشواره الفني، وحياته الشخصية أيضًا.

هاني سلامة وسيرته الذاتية

ولد سلامة يوم 4 من شهر يوليو سنة 1977 في مصر وتحديدًا في القاهرة, لديه أخ كبير, وأخت أصغر منه، ويعمل والده مستشارًا إعلاميًا, حصل على الشهادة الثانوية من دولة الكويت, ثم عاد إلى مصر ليلتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر في منطقة المعادي, وتخرج منه سنه 2000.

بدايته الفنية مع يوسف شاهين

في يوم من الأيام أعلنت شركة "مصر للأفلام" العالمية التي يمتلكها يوسف شاهين عن احتياجها لوجوه جديدة, ولما علم سلامة تقدم للشركة، ووقع الاختيار عليه للمشاركة في فيلم "البلح", ولكنه لم يشارك فيه, وبعدها يشاء القدر أن يكون أول فيلم لهاني سلامة سنة 1997 تحت إمضاء المخرج العالمي يوسف شاهين باسم "المصير", وتكرر تعاونهما مرة ثانية سنة 1999 في فيلم "الآخر" بطولة نبيلة عبيد, وحنان ترك.

أسرته وقصة زواجه

هاني سلامة متزوج من سيدة خارج الوسط الفني اسمها بريهان محمد الشريف وكانت زميلته في الجامعة ولكن لم تنشأ بينهم قصة حب أثناء الدراسة, وبعد مرور سنوات على تخرجهما اتصلت إحدى صديقات هاني به واقترحت عليه الزواج من بريهان, ووقتها كان هاني متخوف من أن يلقى طلبه بالرفض, ولكنه تشجع وقام بمقابلتها, وبعدها قرر اتخاذ خطوة جادة وتقدم لخطبتها حتى تم الزواج, وأسفر عنه بنتين هما مريم، ومليكة.

أهم أعمال هاني سلامة الفنية

يحظى سلامة برصيد فني كبير مليء بالأعمال السينمائية والدرامية الناحجة, والتي منها: “فيلم "سكوت هنصور" من بطولة لطيفة، وإخراج يوسف شاهين، فيلم "السلم والتعبان" الذي شارك في بطولته مع أحمد حلمي وحلا شيحة, وكان من إخراج طارق العريان، فيلم "خيانة مشروعة" مع مي عز الدين، وسمية الخشاب، ومن إخراج خالد يوسف، فيلم "واحد صحيح" مع رانيا يوسف, وياسمين رئيس، ومن إخراج هادي الباجوري، مسلسل "نصيبي وقسمتك" مع نيكول سابا، وشيرين عادل، ومن إخراج عطية أمين، مسلسل "ملف سري" مع عائشة بن أحمد، وماجد المصري, ومن إخراج حسن البلاسي”.