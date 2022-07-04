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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708941/رشا-أبو-شقرة-نائبة-التنسيقية-خط-السكك-الحديدية-مع-السودان-تعزيز-للعلاقات-بين-البلدين

أعلنت الدكتورة رشا أبو شقرة، امين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

دوت الخليج

رشا أبو شقرة "نائبة التنسيقية": خط السكك الحديدية مع السودان تعزيز للعلاقات بين البلدين

وقالت النائبة، أن الاتفاق يعزز من التنمية المستدامة بين البلدين، ويعكس حرص الدولة المصرية علي تدعيم العلاقات بين القاهرة والخرطوم بكل السبل. وأكدت أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن أولى خطوات تعزيز الاتصال مع أفريقيا تبدأ من البنية التحتية وتمثل السودان حالة خاصة جداً بالنسبة لمصر لأنها تدخل فى أهم دوائر الاهتمام هى الدائرة العربية والافريقية .

واضافت:" دائما نقول نحن شعب واحد يعيش فى بلدين تربطهم روابط تاريخية وثقافية عريق كما تمثل العمق الاستراتيجى وركيزة من ركائز الامن القومى لمصر، وتحرص مصر على توطيد العلاقات فى كافة المجالات الامنية والمائية والعلمية والبيئية.

ويعتبر خط السكك الحديدية مع السودان أحد الانجازات الهامة لتوطيد العلاقة بين البلدين وفتح آفاق جديد للتجارة والاستثمار مما سوف يجعله اكبر المشروعات الاستراتيجية بين البلدين حيث أنه يمكن الاستفادة من هذا الخط ومده مستقبلا ليربط بين كافه الاراضى السودانية لتعظيم الاستفادة القصوى داخل جمهورية السودان ". واختتمت:" الإتفاقية تعزز التنمية المستدامة ويدعم اجندة ٢٠٦٣ ".