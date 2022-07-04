انت الان تتابع تفاصيل خبر بقيادة إليزيبث بورن.. الأليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708938/بقيادة-إليزيبث-بورن-الأليزيه-يعلن-تشكيل-الحكومة-الفرنسية-الجديدة

كشف قصر الأليزيه الرئاسي الفرنسي، يوم الأثنين، عن اسماء الحكومة الفرنسية الجديدة تحت قيادة إليزبيث بورن، مع إجراء عدد من التعديلات فى التشكيلة الوزارية الجديدة مقارنة بالحكومة السابقة.

دوت الخليج

التشكيلة الوزارية الجديدة

ووفق إذاعة فرنسا" فرانس تى فى أنفو" فإن قصر الأليزيه كشف اليوم عن تشكيله الحكومة الجديدة بعد تقديمها من رئيسة الوزراء إليزبيث بورن.

ويشار إلى انه وزير الداخلية جيرال دارمانيان حافظ على منصبه الوزاري، إلا انه تولى ايضا وزارة التجمعات المحلية وعبر البحار، كما حافظ وزير الاقتصاد والمالية برونو لوماير على منصبه، كما بقى سبستيان لوكورنو على رأس وزارة الجيوش، كما بقى إريك دوبون مورثى فى منصب وزارة العدل.

ويذكر أن التشكيلة الحكومية الجديدة شهدت عدد من التعديلات منها تعيين المدير السابق للصليب الأحمر جان كريستوف كوم، وزير للتضامن، بديلا عن داميات عباد، وتعيين أوليفيه بيشت وزير مفوض للتجارة الخارجية و الفرنسيين فى الخارج بالإضافة تعيين فرانسسوا براون وزير للصحة، وتعيين كريستوف بيشون وزير الانتقال الأيكولوجي وترابط الأراضي بديلا عن أميلى مونتشالين.

وكانت فرنسا شهدت فى الآونة الأخيرة ماراثوان للانتخابات الفرنسية بين التيار اليميني واليساري والوسطي وفاز الرئيس الفرنسي إيماونيل ماكرون امام منافسته اليمنية المتطرفة بقيادة مارين لوبان وتابع ذلك جولة من الانتخابات التشريعية الفرنسية خسر فيها تحالف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غالبيته فى البرلمان فحصل خلالها على 245 مقعد فى برلمان المكون من 577 مقعدا .