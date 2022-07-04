«التموين»: ضخ أكثر من 40 طن لحوم بسعر 85 جنيهًا للكيلو يوميًا

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708937/التموين-ضخ-أكثر-من-40-طن-لحوم-بسعر-85-جنيها-للكيلو-يوميا

دوت الخليج

تخفيض سعر اللحوم البرازيلية إلى 85 جنيهًا للكيلو

وأشار ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضخ ما يزيد عن الـ40 ‏طن يومي من اللحوم البرازيلي المجمدة بالمجمعات ‏الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعرها من 90 جنيها إلى 85 جنيه ‏للكيلو الواحد، وأضاف ـنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بعمل المجمعات الاستهلاكية أيام ‏وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد مع توافر ‏اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.

صرف السلع ‏التموينية والمخابز في أيام العيد

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أحمد كمال، أن وزير التموين ‏قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف ‏عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع ‏التموينية والمخابز في أيام العيد، للتأكد من جودة المعروض ‏من السلع وكذلك جودة الخبز، والتأكد من وصول الدعم إلى ‏مستحقيه، وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير ‏أن اللحوم الضأن المبرد تباع بالمجمعات بـ 135 جنيه للكيلو الواحد، ‏واللحوم السوادني الطازجة 115 جنية للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيه في شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين تسيير حملات يومياً للتأكد من توافر السلع ‏وعمل المخابز وبدالي التموين.‏