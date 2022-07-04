«التموين»: ضخ أكثر من 40 طن لحوم بسعر 85 جنيهًا للكيلو يوميًا

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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708937/التموين-ضخ-أكثر-من-40-طن-لحوم-بسعر-85-جنيها-للكيلو-يوميا
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية للحوم والدواجن زادت من ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 120 طن يومياً.
دوت الخليج
تخفيض سعر اللحوم البرازيلية إلى 85 جنيهًا للكيلو
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضخ ما يزيد عن الـ40 طن يومي من اللحوم البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا تخفيض سعرها من 90 جنيها إلى 85 جنيه للكيلو الواحد، وأضاف ـنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل المجمعات الاستهلاكية أيام وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد مع توافر اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.
صرف السلع التموينية والمخابز في أيام العيد
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، أن وزير التموين قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف عمليات مركزية بمديريات التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع التموينية والمخابز في أيام العيد، للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذلك جودة الخبز، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير أن اللحوم الضأن المبرد تباع بالمجمعات بـ 135 جنيه للكيلو الواحد، واللحوم السوادني الطازجة 115 جنية للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيه في شوادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة، ومديريات التموين تسيير حملات يومياً للتأكد من توافر السلع وعمل المخابز وبدالي التموين.
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