انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عابد يدعو أعضاء مجلس النواب لزيارة «محطة عدلى منصور» وشرح إنجازات الدولة للمواطنين في دوائرهم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708936/علاء-عابد-يدعو-أعضاء-مجلس-النواب-لزيارة-محطة-عدلى-منصور-وشرح-إنجازات-الدولة-للمواطنين-في-دوائرهم

دعا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أعضاء مجلس النواب لزيارة محطة مترو انفاق عدلي منصور التى إفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعد أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، حيث تخدم المواطنين وهي محطة تبادلية ، ومرتبطة بما يقرب من 7 محطات تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل وتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر، وهي الأكثر إتساعا وبها منطقة إستثمارية بمساحة 15 فدان، مطالبا النواب أن يزوروا المحطة ويشرحون ما يرونه للمواطنين فى دوائرهم وشرح إنجازات الدوله المصرية.

دوت الخليج

العلاقات الاستراتيجية الأخوية

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم، أنه منذ تولى القيادة السياسية الحالية حكم البلاد، وهي تولى أهمية بالغة لتحديد وصياغة دوائر وتوجهات السياسية الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية، وحيث أن السودان بحكم موقعها الجغرافي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، وفي ظل المصالح المشتركة بين مصر والسودان فقد دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية» .

وأكد النائب علاء عابد، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود استكمال وإتمام منظومة ربط متكاملة بين البلدين، ومن ثم التوجه نحو البدء السريع والفوري للربط بين الدولتين من خلال خط سكك حديدية، على أن تتولى وزارة النقل المصرية مسئولية الإشراف على إدارة وتنفيذ المشروع، وهو ما يسهم في دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين، قائلة"هناك حتمية قصوى لتنفيذ مشروع إنشاء ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية و جمهورية السودان، حيث تتعدد الفوائد المرجوة من هذا المشروع في المجالات السياسية والإقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والبيئية".

واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات التمويلية الدولية.

مشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان،

وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٧لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والموقع في جدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧.