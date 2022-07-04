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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708934/محمد-عبدالعليم-داود-أوافق-على-أى-إتفاقية-تحقق-التعاون-والترابط-الإفريقى

قال النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ,أن أى منح تؤدى إلى زيادة التعاون والترابط بين مصر والسودان أوافق علية.

دوت الخليج

محمد عبدالعليم داود: أوافق على أى إتفاقية تحقق التعاون والترابط الإفريقى

واضاف"داود" فى كلمتة أمام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين , حول تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲، وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022 أن لابد أن لاننسى مقولة الزعيم مصطفى النحاس "تقطع يدى ولاتفصل مصر عن السودان" .

وأوضح "داود" أن لو كانت العلاقات جيدة مااستطاعت أثيوبيا أن تضع حجر فى سد النهضة بعد إنفصال السودان عن مصر وأيضا السودان عن جنوبها فالرؤية الإستراتيجية لمصر وللنحاس باشا فى عدم انفصال السودان عن مصر حقق الأمن القومى المصرى والامن المائى وسلامة مياه نهر النيل