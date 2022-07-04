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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708933/النائب-هاني-أباظة-يشيد-بمشروع-مترو-الإسكندرية--ويطالب-بإنشاء-وحدة-إدارة-للمشروع

هنأ النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يوينو، قائلا: هذه الثورة أعادت البلاد للمصريين وأعادت الهوية الوطنية.

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مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن:

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.

-و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

وأضاف أباظة : شاهدنا أمس افتتاحات التقدم والتطوير الدائم في مرفق السكة الحديد، مقدما الشكر لوزارة التعاون الدولي ووزارة النقل ولجنة النقل بالمجلس على المجهودات المبذولة في مجال النقل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات محمودة وتحقق الهدف المنشود فى تخفيف الزحام وتوفير وسيلة نقل آمنة وأوج الشكر لوزير النقل ولوزيرة التعاون الدول على جلب المنح التى لاتحمل الدولة أعباء .

هاني أباظة يطالب بوحدة لإدارة مشروعات المنح وضابط للصرف واشراك القطاع الخاص

وتابع أباظة: لابد من وجود وحدة لإدارة المشروع وضابط لأعمال الصرف وموافتنا بتقرير نجاح عن ماتم في المشروعات من مراحل، مشددا على ضرورة طرح مثل هذه المشروعات إلى مجموعات استثمارية خاصة تقوم بإدارة المشروعات نيابة عن الدولة.

واستكمل عضو مجلس النواب: الرئيس السيسي أكد في كثير من الأحيان علي ضرورة وجود ضوابط لهذه المشروعات للحفاظ علي هذه المقدرات حتي بالنفع العام علي الدولة المصرية .

وأكد أباظة، أن الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وإنشاء المترو بها يحقق الهدف المنشود، مضيفا: الإتفاقيتين يمثلان أهمية قصوى خاصة ربط السودان بخط سكة حديد مع مصر، لارتباطنا بالسودان وعمق العلاقة التاريخية بين البلدين.