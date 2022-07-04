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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708932/والد-الإعلامية-شيماء-جمال-بنتي-لو-اتنين-قدامها-كانت-خلصت-عليهم

قال والد المذيعة شيماء جمال ضحية القتل على يد زوجها، أنه يطالب القضاء المصري بالحكم بالإعدام على المتهم، وأن نجلته ذهبت لربها، وأن من فعل ذلك بها سيتم العمل

وتابع والد المذيعة شيماء جمال، قائلا "بنتي كانت بتلعب كاراتيه، وكانت عارفة كويس فنون القتال وواخدة الحزام الأسود، وإنه لو كان هناك اثنين أو ثلاثة في مواجهتها كانت قضت عليهم جميعا”.

أداء صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية شيماء جمال بالسيدة نفيسة

أدى العشرات من المواطنين وأسرة الإعلامية شيماء جمال، صلاة الجنازة على جثمانها بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وذلك عقب صلاة الظهر.

استلام الجثمان

واستلمت أسرة الأعلامية شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها القاضي بأحد الهيئات القضائية، منذ أيام، جثمانها من مشرحة زينهم بعد تصريح النيابة العامة لهم باستلام الجثمان ودفنه بمقابر العائلة، وتم نقل الجثمان مباشرة إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر مباشرة.

انهيار الأسرة

ودخل أعضاء أسرة الإعلامية شيماء جمال في حالة من الانهيار عقب تسلم الجثمان أمام المشرحة، وحملوا لها صور وبانرات تطالب بالقصاص من قاتلها.

والدة شيماء جمال

قالت والدة المذيعة "شيماء جمال" ضحية القتل على يد زوجها، "أثناء انهيارها أمام المشرحة لحظة انتظار جثمانها، إنه عند دخولها المشرحة أمس لاحظت أن جثمان بنتي وكأنها حست بدخولي عليها في المشرحة فارتجف جسدها" مضيفا ان اعين بنتي مفتوحة ففقدت الوعي في الحال .

تجديد حبس المتهم

من جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالاشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

مباشرة التحقيقات

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.

الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها

وخلال التحقيقات سلم المتهم الثانى فى الواقعة نفسه وكشف أن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها وأنه شاهد واقعة القتل، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة.