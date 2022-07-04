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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /708931/سليمان-وهدان-قطار-الإسكندرية-يدعم-السياحة-وربط-مصر-بإفريقيا-يوطد-العلاقات

سليمان وهدان :قطار الإسكندرية يدعم السياحة وربط مصر بإفريقيا يوطد العلاقات

دوت الخليج

وأضاف "وهدان " فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين , حول تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲ أن مترو الأسكندرية يحقق الجزء الأهم لتخفيف الزحام عن عروس البحر المتوسط

وأوضح "وهدان"أن أن المنحة تخدم منطقة شعبية وهى منطقة أبوقير وأن الأسكندرية مدينة ذات تاريخ وحضارة وسيحقق المترو أثر كبير فى دعم السياحة حيث أن الاسكندرية ايضا مدينة سياحية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن المنحة الثانية تحقق توطيد العلاقة بين مصر والسوادن من خلال انشضاء خط سكة حديد سيكون له دور كبير فى الوصول الى عمق السودان وفتح شريا جديد للحياة وعود إفريقيا الى حضن مصر.

وطالب "وهدان" بتطبيق الدراسات حتى يتحقق المشروع على ارض الواقع.