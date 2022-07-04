الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس موقع بوابة التعليم الفني (صناعي وزراعي وفندقي وتجاري)

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس فقد تم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2022 حيث كان يتطلع عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات في هذا التوقيت إلى التعرف على نتائج امتحانات الدور الأول 2022، وهي الامتحانات التي قد انتهى من أداؤها جميع الطلاب في مختلف المدارس التابعة لكافة المحافظات بشكل عام بناء على الجدول الامتحاني المعتمد من وزارة التربية والتعليم والخاص بكل تخصص على حدة، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا عن انتهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج الخاصة بالطلاب، وسوف نستعرض الآن رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات.

ظهرت نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات

وقد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رسميا الكشف عن طرح نتيجة الطلاب الخاصة بامتحانات الدور الأول 2022 الدبلومات الفنية، وقد أكد طرح النتيجة منذ قليل لتكون متاحة عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لموقع وزارة التربية والتعليم، والمخصص ليتم من خلاله استخراج كافة نتائج الدبلومات الفنية بشكلٍ عام، حيث جاءت نسب النجاح الخاصة بالطلاب بجميع التخصصات بشكل عام على نحو مرتفع، وقد تم رصد أسماء الطلاب الأوائل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم باعتراضات والتظلمات على الامتحانات بناء على ما نوهت عنه وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، وقد جاءت نسب النجاج كالتالي:

نتيجة الدبلومات الفنية ( صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) نظام 5 سنوات: جاءت نسبة نجاح 80.84 %

نظام 3 سنوات: نسب نجاح 69.35 %

نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: نسبة نجاح 85.02 %

نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات نسب نجاح 86.36 %

مدارس تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : نسب نجاح 70.73%.

نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج نسبة نجاح 85.02 %

طلاب الدمج نسبة نجاح 85.46 %

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس