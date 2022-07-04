انت الان تتابع خبر عاجل| إسقاط القيد عن 161 عضوًا من نقابة المحامين.. عملوا بغير المحاماة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسقطت نقابة النقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، العضوية عن 161 عضوًا بها، بعد أن اكتشفت عملهم بأعمال أخرى غير المحاماة، وذلك بعد فحص قامت به لجنة القيد، الذي وضح من خلاله وعن طريق برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.

نقابة المحامين تقرر إسقاط القيد عن 161 عضوا لعملهم بغير المحاماة

من جانبها، أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين سواء قطاع الأعمال العام والخاص، والقطاع الحكومي، فقط تم إسقاط القيد عن 161 محاميًا.

التأمينات كشفت مخالفات الأعضاء

حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة