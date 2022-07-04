لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. من هنــا بالاسم ورقم الجلوس

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنه لجميع التخصصات، سواء زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي، والتعليم المزدوج، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة الآن، فور اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، منذ قليل، وكشفت الوزارة بأن نسبة النجاح لنظام الثلاث سنوات وصلت لما يقرب من 68%.

أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%، ولك حسب ما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022: