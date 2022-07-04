انت الان تتابع خبر إلغاء ساحات صلاة العيد .. الأوقاف تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي، حقيقة إلغاء ساحات صلاة العيد تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2022.

حقيقة إلغاء ساحات صلاة العيد:

وقال بأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى، وانه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ساحات العيد، بناء على الاخبار المتداولة خلال الساعات الماضية.

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، في بيان تم نشره منذ قليل، وقال انه تم تفويض مديري المديريات بالإعداد الكامل، والتي تكون خاصة بصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر:

محافظة القاهرة 5:26.

محافظة الجيزة 5:26.

محافظة الإسكندرية 5:28.

محافظة بورسعيد 5:19.

محافظة السويس 5:21.

مدينة العريش 5:13.

مدينة الطور 5:20.

مدينة سانت كاترين 5:18.

مدينة طابا 5:13.

مدينة شرم الشيخ 5:19.

محافظة دمنهور 5:27

مدينة طنطا 5:25

محافظة المنصورة 5:23.

مدينة الزقازيق 5:24.

مدينة بنها 5:25.

مدينة شبين الكوم 5:26.

محافظة كفر الشيخ 5:25.

محافظة الفيوم 5:29.

محافظة بنى سويف 5:28.

محافظة المنيا 5:32.

محافظة أسيوط 5:33.

محافظة سوهاج 5:32.

محافظة قنا 5:29.

محافظة أسوان 5:32.

مدينة أبو سمبل 5:41.

محافظة مرسى مطروح 5:39.

مدينة الغردقة 5:22.

محافظة الإسماعيلية 5:20.

محافظة دمياط 5:20.

مدينة السلوم 5:47.

واحة الخارجة 5:40.

مدينة نويبع 5:15.

مدينة حلايب 5:21.

مدينة شلاتين 5:23.