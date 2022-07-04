موعد صلاة عيد الأضحى 2022 .. اعرف منطقتك واعمل حسابك

انت الان تتابع خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 .. اعرف منطقتك واعمل حسابكوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية من خلال بيان رسمي، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر طبقا للحسابات الفلكية، وذلك تزامنا مع موعد وقفة عرفات لعام 1443 هجريا والتي توافق يوم الجمعة 8 يوليو، وأول أيام العيد يوم السبت 9 يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر:

محافظة القاهرة 5:26.

محافظة الجيزة 5:26.

محافظة الإسكندرية 5:28.

محافظة بورسعيد 5:19.

محافظة السويس 5:21.

مدينة العريش 5:13.

مدينة الطور 5:20.

مدينة سانت كاترين 5:18.

مدينة طابا 5:13.

مدينة شرم الشيخ 5:19.

محافظة دمنهور 5:27

مدينة طنطا 5:25

محافظة المنصورة 5:23.

مدينة الزقازيق 5:24.

مدينة بنها 5:25.

مدينة شبين الكوم 5:26.

محافظة كفر الشيخ 5:25.

محافظة الفيوم 5:29.

محافظة بنى سويف 5:28.

محافظة المنيا 5:32.

محافظة أسيوط 5:33.

محافظة سوهاج 5:32.

محافظة قنا 5:29.

محافظة أسوان 5:32.

مدينة أبو سمبل 5:41.

محافظة مرسى مطروح 5:39.

مدينة الغردقة 5:22.

محافظة الإسماعيلية 5:20.

محافظة دمياط 5:20.

مدينة السلوم 5:47.

واحة الخارجة 5:40.

مدينة نويبع 5:15.

مدينة حلايب 5:21.

مدينة شلاتين 5:23.