انت الان تتابع خبر بيان البيئة حول هجوم سمكة القرش بالغردقة .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة البيئة منذ قليل بيان، وكشفت تفاصيل هجوم سمكة القرش بالغردقة على سيدتين وذلك أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية، وذلك في المنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

تفاصيل حادث هجوم سمكة القرش بالغردقة:

وأوضحت الوزارة حسب البيان، انها توجه بالغ التعازي لأسر الضحيتين، معربة عن أسفها بشأن الحادث، كما إن فريق العمل المختص ببحث ملابسات الحادث ما زال يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق.

وذلك للكشف عن أسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة في الحادث تجاه الفقيدتين، فيما أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرار بأن يتم إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم.

فيما وجهت أيضا وزيرة البيئة المصرية، بضرورة بحث الموقف ومعرفة الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم، ويجب جمع كافة المعلومات من جميع المصادر لمعرفة تفاصيل حادث هجوم سمكة القرش بالغردقة.