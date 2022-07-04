انت الان تتابع خبر عاجل: نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. اعرفها من هنــــا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت خلال الدقائق الماضية، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، بنظاميها 3 سنوات و5 سنوات، وذلك فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول إلى بوابة التعليم الفني من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا.

كما انه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية خلال الساعات الماضية، وأيضا قد تم الإعلان والكشف عن أسماء الأوائل من خلال بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.

فيما يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات الاستعلام على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، من خلال الرابط السابق.