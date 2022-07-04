السفير المصري في جوبا يلتقي وزير الإستثمار بجمهورية جنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:29 مساءً - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، "ديو ماتوك دينج" وزير الإستثمار الجنوب سوداني، حيث أكد السفير "معتز عبد القادر" على عمق ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية وأواصر الأخوة بين شعبيّ البلدين، وتوجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة مساندة جمهورية جنوب السودان الشقيقة في كافة المجالات، وفي مقدمتها قطاع الاستثمار بإعتبارها دولة لديها الكثير من الإمكانيات التي يمكن أن تساهم في تحقيق تطلعات الشعب الجنوب سوداني في الرفاهية والازدهار.

وأكد السفير "معتز عبد القادر"على تطلع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للاستثمار في دولة جنوب السودان في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير الخدمات الاجتماعية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي المتوقع لتدشين فرع البنك الأهلي جوبا على قدرة جنوب السودان على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثانية من معرض المنتجات المصرية، مؤكدًا على تطلع الجانب المصري إلى أن يتمخض عن هذا المعرض عقد اتفاقات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الشركات في جنوب السودان مع نظرائهم المصريين، حيث أكد الوزير الجنوب سوداني على اتفاقه التام مع ما عرضه السفير المصري في هذا الشأن.

كما شدد الوزير الجنوب سوداني "ديو ماتوك" على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالي التجارة والاستثمار، علاوة على الكثير من المجالات، ومن بينها المنح الدراسية التي تقدمها مصر للجنوبيين منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي ووجود العديد من المسئولين الجنوبيين خريجي الجامعات المصرية، وكذا الدعم السياسي والمساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر لجنوب السودان، مؤكدًا في الوقت نفسه على ترحيب بلاده بالمستثمرين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لهم لتدشين مشروعاتهم في جنوب السودان بما يحقق مصلحة البلدين.