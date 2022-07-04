الرعاية الصحية تطلق مؤتمر ” علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب عن طريق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 01:29 مساءً - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤتمر << علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب عن طريق القسطرة (دون جراحة) >> بالمجمع الطبي بالإسماعيلية ..

ويتضمن المؤتمر، عقد ورشة عمل حول كيفية علاج المشاكل المعقدة والتكلسات للشرايين التاجية للقلب عن طريق القسطرة، والإطلاع والتدريب على أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية.

ويتضمن، إلقاء عدة محاضرات علمية حول أهمية علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب عن طريق القسطرة، وخاصة للمرضى ذوي الخطورة العالية، حيث تعد تكنولوجيا رائدة في علاج المرضى، وأكثر أمانًا على حياة المريض، وتساعده على سرعة الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويتضمن، نقل "بث حىَّ ومباشر" من داخل غرفة عمليات القسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبي أثناء إجراء عدد من العمليات لعلاج مرضى تكلسات الشرايين التاجية عن طريق القسطرة، بهدف تدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية من أطباء القلب والقسطرة على استخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

يشارك بالمؤتمر، نخبة من أمهر أساتذة القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وكذلك أساتذة القلب والقسطرة القلبية من الجامعات المصرية ومختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويضم:-

■ د. طارق رشيد _ خبير علاج أمراض القلب والقساطر القلبية بجامعة عين شمس ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

■ د. أحمد الجندي _ رئيس قسم القلب والقسطرة بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

■ د. جميلة نصر _ أستاذ ورئيس قسم القلب جامعة قناة السويس، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، رئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية.

???? ينعقد المؤتمر، يوم الأربعاء القادم 2022/07/06، بقاعة المؤتمرات الكبرى داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.