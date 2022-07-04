«التعليم» توقع بروتوكولا لإطلاق مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة "عمار 2" للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة، والتى سيتم بدء الدراسة بها بالعام الدراسى 2023/2024.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، وعبير عصام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة عمار.

واستهل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، حديثة مشيرا إلى جهود الوزارة نحو تطوير التعليم، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبى احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم فى زيادة نسب التشغيل لخريجى المدارس الفنية بما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة ويزيد من دورها فى تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأضاف مجاهد أن مدرسة "عمار 2" للتكنولوجيا التطبيقية والتى ستعمل بموجب هذا البروتوكول بالشراكة شركة عمار العقارية، سيكون نظام الدراسة بها لمدة 3 سنوات، وسيرتكز المنهج الدراسى بالمدرسة إلى 3 محاور رئيسية وهم، العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية فى مجال التخصص، التدريب العملى.

وفى سياق متصل، وجه الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الشكر إلى شركة عمار العقارية على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم الفنى، مؤكدا على ضرورة تكاتف القطاعين الخاص والعام نحو تطوير التعليم الفنى، ورغبة الوزارة فى مد المزيد من جسور التعاون مع شركات القطاع الخاص، وتفهمها لاحتياجاته ومتطلباته.

وأضاف بصيلة، أنه فى إطار من استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقتها الدولة المصرية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطوير القطاعات ذات الأولوية المحددة للدولة، من أجل تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص لخدمة سوق العمل على أحدث التقنيات التكنولوجية؛ من أجل إكساب المتدربين من الطلاب المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة تؤهلهم لتحقيق دخل مادى مناسب، وقيمة مضافة من خلال شهادات معتمدة، ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية ونهضة حقيقية لمصر.

ومن جانبها، قالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، إنه من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركات وكذلك إطلاق عام 2022 من الرئيس عبد الفتاح السيسى عاما للمجتمع المدنى، حرصت شركات عمار للتطوير العقارى والسياحى والصناعى أن تكون إحدى أذرع الدولة ووزارة التعليم فى دعم التعليم الفنى فى مجال تخصصها وعملها فى السوق المصرية منذ 20 عاما، واليوم تتويج لما تقوم به الشركة فى تعليم الشباب المهنة بمعايير صحيحة تحت مظلة الوزارة، ودعم تغيير ثقافة المجتمع ونظرته لطلاب التعليم الفنى الذى تقوم عليه الدول الكبرى.

وأضافت أنه سيتم افتتاح مدرسة عمار 1 للتكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسى 2022/2023 ومدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 2023/2024، واختتمت أن الشركة تأمل فى أن يكون هذا النموذج ناجحا حتى يمكن تكراره فى عدة محافظات، وأن تكون تجربة ناجحة لكل الأطراف: الوزارة والشركة والطالب.