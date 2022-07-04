تنمية حقيقية.. المنيا تعلن حصاد الإنجازات فى 9 أعوام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل نموذجًا فريدًا فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معانى وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصرى على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتى ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطنى وانحياز قواته المسلحة لمطالبه.





وأكد محافظ المنيا فى تصريحات له بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا زال العمل يجرى بها. وأشاد "القاضى"، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية، وتصدٍ للإرهاب الأسود، وذلك خلال 9 سنوات، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولى، وإحداث نهضة تنموية كبرى فى جميع ربوع مصر، ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة "الجمهورية الجديدة".

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