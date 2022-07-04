مطران القدس يلتقى الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - التقى الأمين العام لمجلس كناىس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، اليوم الإثنين، الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى للكنيسة القبطيةالأرثوذكسيّة بالقدس، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة.





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