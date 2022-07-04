هل يجوز دفع صك الهدى مقدما قبل السفر إلى الحج؟ الأزهر يوضح

جدة - نرمين السيد - وقال المركز إن ﷲ تعالى فرض الحج على المسلم البالغ العاقل المستطيع، بقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}، موضحًا أنه من المقرر شرعا أن الحج من العبادات التى تقبل الوكالة فى أصله عند عدم الٱستطاعة، كما تجوز الوكالة فى بعض أعماله، والهدي نوع من الأنواع التى تجوز فيها الوكالة.
وتابع: يجوز للحاج أن يوكل غيره فى ذبح الهدى، سواء أكان مستطيعا ذلك بنفسه أم لا؛ باشر الذبح أم قام بشراء صك الهدى، لما ورد في حديث جابر بن عبد ﷲ رضى ﷲ عنهما فى حجة الوداع: "فكانت جماعة الهدى الذي أتى به على من اليمن، والذي أتى به النبى ﷺ مائة، فنحر رسول ﷲ ﷺ بيده ثلاثة وستين، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر".
واختتم: ومن ثم؛ فيجوز للحاج أن يوكل إحدى الشركات أو المؤسسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج، من خلال شراء صك الهدى مقدما وهو في بلده قبل سفره إلى الحج.
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