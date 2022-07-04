هيئة الرعاية الصحية تطلق مؤتمر علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب بالقسطرة

جدة - نرمين السيد - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مؤتمر علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب والمشاكل المعقدة، عن طريق القسطرة "دون تدخل جراحى"، بعد غد الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المؤتمر يتضمن عقد ورشة عمل حول كيفية علاج المشاكل المعقدة وتكلسات الشرايين التاجية للقلب عن طريق القسطرة، بمشاركة نخبة من أساتذة القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وكذلك أساتذة القلب والقسطرة القلبية من الجامعات المصرية ومختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة، أن ورشة العمل تستهدف تدريب ورفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية من الأطباء على التعامل مع مشاكل تكلسات الشرايين التاجية وعلاجها عن طريق القسطرة "دون تدخل جراحى"، وخصوصا لعلاج المرضى ذوى الخطورة العالية، لافتة إلى أن العلاج بالقسطرة تكنولوجيا جديدة رائدة لعلاج مشاكل العمليات المعقدة والتكلسات للشرايين التاجية، بطريقة أكثر أمانًا على حياة المريض وتساعده على سرعة الشفاء والعودة إلى حياته الطبيعية.

وتابعت، أن المؤتمر يتضمن إلقاء عدد من المحاضرات العلمية حول أهمية علاج تكلسات الشرايين التاجية عن طريق القسطرة، بما يتيح لمقدمى الخدمة الصحية من الأطباء التعرف والاطلاع على التقنيات العلاجية الحديثة بهذا المجال الطبى، بالإضافة التدريب العملى لكيفية استخدام هذه التقنيات، إضافة إلى نقل بث مباشر وحىّ من داخل غرفة عمليات القسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبى أثناء إجراء عدد من العمليات لعلاج مرضى تكلسات الشرايين التاجية عن طريق القسطرة.

واستكملت، أن المؤتمر يضم نخبة من أمهر الأطباء الخبراء والاستشاريين فى مجال علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية، وعلى رأسهم الدكتور طارق رشيد، خبير علاج أمراض القلب والقساطر القلبية بجامعة عين شمس ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد الجندى، رئيس قسم القلب والقسطرة بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والدكتورة جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب جامعة قناة السويس ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى ورئيس المجلس العلمى لزمالة القلب المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اهتمام الهيئة بالتدريب والتعليم الطبى المستمر لمقدمى الخدمة الصحية من أجل رفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم فى المجالات التخصصية الطبية المختلفة، ومنها علاج أمراض القلب عن طريق القساطر القلبية، مشيرًا إلى أن التعليم الطبى المستمر ركيزة أساسية لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات وتحسين جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

ولفت إلى أن التدريب والتعليم الطبى المستمر يتماشى مع رؤية الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوى ومستدام، وذلك فى إطار الاستفادة من كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر والبحث العلمى لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، للوصول إلى توفير خدمة طبية بمستوى عالمى، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.