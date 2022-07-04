انت الان تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين .. اعرف هتقبض امتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري، عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكشفت انه سيتم الصرف على مدار 5 أيام، بدء من يوم الأحد 24 يوليو وحتى يوم 31 يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين:

وكشفت وزارة المالية انه سيتم الصرف لعدد 33 وزارة وهيئة يوم الأحد 24 يوليو، ومن ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الاثنين 25 يوليو، أما جميع الوزارات والجهات الأخرى ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد 26 و27 و31 يوليو.

وبالنسبة لموعد صرف يوم 24 يوليو: تكون لوزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، وباقي الهيئات والمديريات.

أما يوم 25 يوليو، يتم الصرف لوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، وباقي الهيئات والمديريات.

أيام 26 و27 و31 يوليو: تكون لجميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.